طبرق 27 مارس 2021 (وال)-انتهاء الجولة الأولى من انتخابات رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المقامة بقاعة فندق دار السلام بمدينة طبرق بحضور 117 ناديًا من أصل 120 نادي.

وقد أسفرت عن النتائج التالية: إبراهيم شاكة 58 صوتًا، حكيم الشلماني 56 صوتًا، جمال أبو نوارة 3 أصوات.

وذكر مصدر لوكالة الأنباء الليبية أن الجولة الثانية ستنطلق عقب انتهاء فترة الاستراحة بين المرشحين إبراهيم شاكة، وعبد الحكيم الشلماني، حيث أنه يجب على المترشحين الحصول على عدد 72 صوتًا للفوز برئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم. (وال- طبرق) س أ/ ر ت

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