المنتخب الوطني يصل إلى تنزانيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة التنزانية دار السلام على متن طائرة خاصة تأهبا لمواجهة تنزانيا غدا الاحد ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كان الكاميرون

وتعبتر المباراة، تحصيل حاصل لأن المنتخب الوطني وتنزانيا أصبحا خارج الكان رسميا بعدما ضمن المنتخب التونسي وغينيا الاستوائية التأهل رسميا.

ولذلك قرر الإطار الفني تسريح بعض اللاعبين المحترفين من أجل العودة لأنديتهم التي تواصل المنافسات ومنهم حمدو الهوني وسند الورفلي والمعتصم المصراتي ومحمد صولة ومؤيد اللافي ، وسيخوض المنتخب المباراة باللاعبين المحليين لاعطائهم فرصة للظهور تمهيدا للتصفيات المقبلة.

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