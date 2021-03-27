العرفي يغيب عن الملاعب لمدة شهر

أجرى يوم أمس نجم خط وسط الأهلي بنغازي عبد الله العرفي عملية جراحية على الغضروف المفصلي للركبة في دولة تونس

وحسب ما أعلن المركز الاعلامي لنادي الأهلي بنغازي عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك فإن العرفي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة اسابيع وبعد العرفي أحد أبرز نجوم فريق المشوار الطويل الذين ساهموا بشكل كبير في بلوغ فريقه دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية ،، حيث يواصل الأهلي تحضيراته لمواجهة اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية