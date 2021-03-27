اخبار الرياضة

العرفي يغيب عن الملاعب لمدة شهر

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى يوم أمس نجم خط وسط الأهلي بنغازي عبد الله العرفي عملية جراحية على الغضروف المفصلي للركبة في دولة تونس

وحسب ما أعلن المركز الاعلامي لنادي الأهلي بنغازي عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك فإن العرفي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة اسابيع وبعد العرفي أحد أبرز نجوم فريق المشوار الطويل الذين ساهموا بشكل كبير في بلوغ فريقه دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية ،، حيث يواصل الأهلي تحضيراته لمواجهة اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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