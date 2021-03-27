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التحدي يتوج بلقب السوبر الليبي التونسي للكرة المصغرة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

مصراتة كانت شاهدة على عرس كروي اسعد الليبيين بعد ان توج فريق تحدي طمينة للعام الثاني على التوالي بلقب السوبر الليبي التونسي لكرة القدم المصغرة بعد ما تجاوز خصمه فريق بني خيار بطل الدوري التونسي

البداية لم تكن سهلة لبطل ليبيا في الشوط الأول شهد حذر كبير من لاعبي التحدي وبن خيار ،، لكن أبناء ليبيا انتفضوا في الشوط الثاني وحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ليتوجوا بالتالي بلقب السوبر الليبي التونسي

تنظيم كبير نجح فيه أبناء مصراتة واجواء اكثر من رائعة شهدها هذا النهائي الذي تابعه الجمهور من كل مكان وكانوا حاضرين لتتويج التحدي بلقب السوبر

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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