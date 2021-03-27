الشلماني يفوز بولاية جديدة للاتحاد الليبي لكرة القدم

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فاز عبد الحكيم الشلماني الرئيس الحالي للاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، بفترة ولاية جديدة على رأس الاتحاد لـ4 سنوات قادمة.

وجاء فوز الشلماني بعد حصوله على مجموع أصوات بلغ 62 صوتًا مقابل 53 لصالح منافسه في الجولة الثانية إبراهيم شاكه، خلال الانتخابات التي جرت في طبرق.

وشهدت انتخابات اتحاد الكرة التي جرت في مدينة طبرق حضور ما يقرب 110 عضو من بين 120 عضو يمثلون الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وبعد فوزه قال الشلماني في أول تصريح إنه سيتم إعطاء فرصة لمدرب المنتخب الليبي المونتينيجري زوران فيليبوفيتش، لافتًا إلى أن مهمة تقييمه ستكون للجنة الفنية.