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“تشابي ألونسو” يمدد عقده مع شباب ريال سوسيداد

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ريال سوسيداد تمديد عقد مدرب فريق الشباب تشابي ألونسو لعام إضافي ليواصل نجم الكرة الإسبانية السابق مهامه مع الفريق الباسيكي حتى صيف 2022 .

وذكر ريال سوسيداد بأنه أتفق مع ألونسو لتجديد عقده حتى نهاية الموسم المقبل بعد الأخبار التي راجت حول تدريبه لفريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني بداية الموسم المقبل، وتولي ألونسو البالغ تسعة وثلاثين عاماً مهام تدريب الفريق الثاني لريال سوسيداد في عام ألفين وتسعة عشر في أول مهمة تدريبية .

وكان ألونسو أحد نجوم منتخب إسبانيا المتوج بمونديال 2010 كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا عدة مرات مع ليفربول وريال مدريد قبل اعتزاله رسمياً كرة القدم والتحول إلى المجال التدريبي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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