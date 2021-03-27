“تشابي ألونسو” يمدد عقده مع شباب ريال سوسيداد

أعلن نادي ريال سوسيداد تمديد عقد مدرب فريق الشباب تشابي ألونسو لعام إضافي ليواصل نجم الكرة الإسبانية السابق مهامه مع الفريق الباسيكي حتى صيف 2022 .

وذكر ريال سوسيداد بأنه أتفق مع ألونسو لتجديد عقده حتى نهاية الموسم المقبل بعد الأخبار التي راجت حول تدريبه لفريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني بداية الموسم المقبل، وتولي ألونسو البالغ تسعة وثلاثين عاماً مهام تدريب الفريق الثاني لريال سوسيداد في عام ألفين وتسعة عشر في أول مهمة تدريبية .

وكان ألونسو أحد نجوم منتخب إسبانيا المتوج بمونديال 2010 كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا عدة مرات مع ليفربول وريال مدريد قبل اعتزاله رسمياً كرة القدم والتحول إلى المجال التدريبي .

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