الشلماني يحافظ على مكانه في رئاسة اتحاد الكرة

فاز عبدالحكيم الشلماني بانتخابات رئاسة الاتحاد العام الليبي لكرة القدم للمرة الثانية بعدما تحصل على على 62 صوتاً في المجمل متقدماً على منافسه إبراهيم شاكة الذي تحصل على 52 صوتاً فيما جاء جمال بونوارة في المركز الثالث بـ3 أصوات.

وحضر الاجتماع الانتخابي الذي أقيم في قاعة الإجتماعات بفندق دار السلام في مدينة طبرق 117 عضواً من أصل 120 إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الليبي لكرة القدم، فيما تغيب كل من أندية المدينة والنجم الريفي واتحاد غريان حضور الانتخابات.

وأنسحب كل من المرشحين الطيب أميمة ونصر الدين قرين وأنور الطشاني من سباق رئاسة اتحاد الكرة منذ الجولة الأولى.

ليحافظ عبد الحكيم الشلماني على منصبه في رئاسة الاتحاد ويصبح الرئيس الـ33 في رئاسة اتحاد الكرة.

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