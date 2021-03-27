بعد عشرين عاماً ،، برشلونة يقدم باو غاسول

قدم نادي برشلونة لاعب كرة السلة المخضرم باو غاسول والذي عاد للفريق الكاتالوني بعد عشرين عاماً في دوري السلة الأمريكي .

وقدم النادي الكاتالوني اللاعب رسمياً بحضور الإدارة الجديدة بقيادة العائد خوان لابورتا ، وخاض باو غاسول مسيرة حافلة بدوري السلة الأمريكي للمحترفين مع لوس أنجلوس ليكرز حيث توج بعه باللقب مرتين، وأشار اللاعب المخضرم إلى أن اللعب بقميص الفريق الكاتالوني سيكون بنفس الحماس الذي كان قبل عشرين عاماً كما أضاف إلى أنه يريد الاستمتاع بهذه الفترة قبل إعتزاله كرة السلة

وتشكل عودة باو غاسول إلى برشلونة فرصة لإستعادة تألقه تحضيراً للمشاركة مع منتخب بلاده إسبانيا في أولمبياد طوكيو بعد المشاركة في النسخ الثلاثة الأخيرة .

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