السويحلي يتجاوز النصر بهدف الطناشي

ضمن معسكره التحضيري في مدينة مصراتة التقى وديا فريق النصر مع السويحلي على ملعب نادي الشموع

المباراة حسمها أبناء السويحلي بهدف نظيف سجله قائد الفريق محمد الطناشي من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من نور الدين القليب في الدقيقة السادسة والستين ، المباراة شهدت محاولات من الفريقين وشهدت ايضا ظهور المهاجم سالم روما العائد حديثا لصفوف النصر اذ يعتبر هذا المعسكر فرصة له للعودة لأجواء الفريق

ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الأولى من الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة مع جاره الأهلي بنغازي

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