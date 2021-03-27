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السويحلي يتجاوز النصر بهدف الطناشي

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن معسكره التحضيري في مدينة مصراتة التقى وديا فريق النصر مع السويحلي على ملعب نادي الشموع

المباراة حسمها أبناء السويحلي بهدف نظيف سجله قائد الفريق محمد الطناشي من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من نور الدين القليب في الدقيقة السادسة والستين ، المباراة شهدت محاولات من الفريقين وشهدت ايضا ظهور المهاجم سالم روما العائد حديثا لصفوف النصر اذ يعتبر هذا المعسكر فرصة له للعودة لأجواء الفريق

ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الأولى من الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة وتنقصه مباراة مؤجلة مع جاره الأهلي بنغازي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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