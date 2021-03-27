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الشلماني يحافظ على رئاسة اتحاد الكرة لولاية جديدة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز عبدالحكيم الشلماني بانتخابات رئاسة الاتحاد العام الليبي لكرة القدم للمرة الثانية بعدما تحصل على على 62 صوتاً في المجمل متقدماً على منافسه إبراهيم شاكة الذي تحصل على 52 صوتاً فيما جاء جمال بونوارة في المركز الثالث بـ3 أصوات.

وحضر الاجتماع الانتخابي الذي أقيم في قاعة الإجتماعات بفندق دار السلام في مدينة طبرق 117 عضواً من أصل 120 إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام الليبي لكرة القدم، فيما تغيب كل من أندية المدينة والنجم الريفي واتحاد غريان حضور الانتخابات.

وأنسحب كل من المرشحين الطيب أميمة ونصر الدين قرين وأنور الطشاني من سباق رئاسة اتحاد الكرة منذ الجولة الأولى.

ليحافظ عبد الحكيم الشلماني على منصبه في رئاسة الاتحاد ويصبح الرئيس الـ33 في رئاسة اتحاد الكرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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