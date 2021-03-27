بلجيكا ترحل إلى التشيك في تصفيات المونديال

تقرير 218

سيرحل منتخب بليجكا متصدر تصنيف الفيفا إلى العاصمة براغ لمواجهة تشيكيا في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

ويطمح “ثالث المونديال الأخير” لجمع النقاط الثلاث في رحلة براغ لمواصلة الصدارة ومواصلة النتائج القوية في التصفيات والمواجهات الدولية والتي دوماً ماترشحه لدور البطولة والمنافسة أمام كبار القارة.

وأعلن المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز غياب توماس فيرمايلين ويانيك كاراسكو خلال المواجهة الثانية بالتصفيات وذلك للإصابة التي تعرضا لها في مواجهة ويلز الأربعاء الماضي والتي حسمها الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وستشهد تشكيلة بلجيكا غياب خمسة لاعبين ينشطون في البوندسليغا بسبب قيود الحجر الصحي وهم ديدريك بوياتا لاعب هيرتا برلين وكون كاستيلز لاعب فولفسبورغ وتورغان هازارد وتوماس مونييه لاعبي بروسيا دورتموند إضافة إلى لاعب أوريل مانغالا لاعب شتوتغارت.

وسيبقى اللاعبون في بلجيكا تحضيراً للمواجهة الثالثة بالتصفيات أمام بلا روسيا الثلاثاء المقبل، لكن مدرب بلجيكا سيعتمد كالمعتاد على نجوم المنتخب روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين والحارس تيبو كورتوا وعدة لاعبين يعدون من بين الأبرز في أوروبا.

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