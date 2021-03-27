فريضة يتوج بفضية إفريقيا للملاكمة

توج الملاكم الليبي الشاب محمد فريضة بفضية البطولة الأفريقية المقامة حاليًا في كينشاسا عاصمة الكونغو

ويعتبر تتويج فريضة بالميدالية الفضية في الملاكمة افريقيا انجاز كبيرا للرياضة الليبية بعد غياب عن منصات التتويج استمر عشر سنوات،، وكان الملاكم الليبي قريبا من تحقيق الذهبية بعد ان خاض نزالا قويا ،، خاصة ان اخر ذهبية توجب بها ليبيا عام 1979م منذ 42 عاماً مضى، والذي حصل عليه البطل الدولي في خفيف الثقيل محمود بوشكيوة والبطل الدولي صالح المشري في وزن الوسط

وتعتبر المشاركة في البطولة الافريقية هي الأولى لفريضة دوليا واستطاع من خلالها تأكيد عودة الملاكمة الليبي

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