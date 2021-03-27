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فريضة يتوج بفضية إفريقيا للملاكمة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج الملاكم الليبي الشاب محمد فريضة بفضية البطولة الأفريقية المقامة حاليًا في كينشاسا عاصمة الكونغو

ويعتبر تتويج فريضة بالميدالية الفضية في الملاكمة افريقيا انجاز كبيرا للرياضة الليبية بعد غياب عن منصات التتويج استمر عشر سنوات،، وكان الملاكم الليبي قريبا من تحقيق الذهبية بعد ان خاض نزالا قويا ،، خاصة ان اخر ذهبية توجب بها ليبيا عام 1979م منذ 42 عاماً مضى، والذي حصل عليه البطل الدولي في خفيف الثقيل محمود بوشكيوة والبطل الدولي صالح المشري في وزن الوسط

وتعتبر المشاركة في البطولة الافريقية هي الأولى لفريضة دوليا واستطاع من خلالها تأكيد عودة الملاكمة الليبي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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