الاتحاد الليبي لكرة القدم ينتخب «الشلماني» رئيساً لدورة ثانية

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، رئيسا للاتحاد لدورة جديدة مدتها أربعة أعوام، بعد أن حصد 62 صوتا في الانتخابات التي جرت اليوم السبت بطبرق.

وكان الشلماني حصد في الجولة الأولى 56 صوتا، فيما تحصل منافسه الأول إبراهيم شاكة على 58 صوتا.

وخاض شاكة والشلماني جولة ثانية تحصل فيها الشلماني على 62 صوتا لينتخب رئيسا للاتحاد.

وحضر الانتخابات 116 عضوا من أصل 120 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

