الشلماني رئيسا للاتحاد الليبي لأربع سنوات قادمة

حصل الرئيس الحاليّ للاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” على فترة رئاسيّة جديدة بعد فوزِه في الانتخابات التي جرت بمدينة طبرق على حساب منافسه إبراهيم شاكه بفارقِ ثمانية أصوات في الجولة الثانية.

وجاء فوز الشلماني باثنين وستين صوتا مقابل أربعة وخمسين صوتا لمنافسه إبراهيم شاكه والذي أنهى الجولة الأولى لصالحه بثمانية وخمسين صوتا مقابل ستة وخمسين للشلماني ليتمَّ فيما بعد الانتقال إلى الجولة الثانية التي حسمها الشلماني لمصلحته.

يشار إلى أن الانتخابات شهدت حضور مئة وستة عشر ناديا من أصل مئة وعشرين ناديا عضوا في الجمعية العمومية.

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