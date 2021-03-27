منتخبنا الوطني يواجه تنزانيا في الجولة الأخيرة في تصفيات الكان

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم الأحد المنتخب التنزاني في الجولة الأخيرة من التّصفيات المؤهّلة إلى كأسِ الأممِ الإفريقيّة التي ستقام في الكاميرون العام الجاري.

منتخبنا الوطني لكرة القدم سيسعى للفوزِ في مباراته أمام المنتخب التنزاني بالملعب الوطني بدارِ السلام و تخطي المركزِ الأخيرِ الذي يقبع فيه المنتخب الوطني برصيد ثلاث نقاط، هذا وسيغيب عن المباراة حمدو الهوني وأنيس سلتو ومؤيد اللافي والمعتصم المصراتي وسند الورفلي بسبب التحاقهم بأنديتهم بعد فشل المنتخب الوطني في التأهُّل لكان ألفين وواحد وعشرين.

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