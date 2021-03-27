العرفي يغيب عن مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

أعلن النادي الأهلي بنغازي غياب لاعب الفريقِ الأول لكرة القدم “عبد الله العرفي” لفترة تصل إلى ثلاثة أسبايع بعد أن أجرى عملية جراحية على الغضروف المفصلي للركبة تكلّلت بالنجاحِ في الجمهورية التونسية.

“العرفي” الذي تعرّض للإصابة في مباراة فريقِ الجزارة أمام وفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات الجولة الثانية لدورِ مجموعات كأسِ الكونفدرالية.

يغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام فريقِ أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدورِ مجموعات كأسِ الكونفدرالية والتي ستقام في الرابعِ من شهرِ أبريل المقبل في ملعب بنينا.

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