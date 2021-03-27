اخبار الرياضة

النصر يلاقي الأهلي طرابلس وديًا في ختام معسكره التحضيري

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته اليومية بمعسكره المحلي في مدينة مصراتة .

وقال إداري فريق النصر مروان البركي إن الفريق خاض مباراتين وديتين تعادل في الأولى أمام الشموع بثلاثة أهداف لمثلها، وخسر أمس أمام السويحلي بهدف دون مقابل .

البركي تابع – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – سنلاقي الأهلي طرابلس في ختام المعسكر التحضيري، ومن ثم ستكون العودة إلى بنغازي .

وأشار إداري النصر إلى أن المعسكر كان ناجحا والمباريات جيدة .

وعن غياب المدرب المصري محمد عودة على المعسكر ، قال البركي إن التحاليل التي أجريت له في مصر أكدت إصابته بفيروس كورونا، وتمنى البركي الشفاء للمدرب .

وينافس فريق النصر في المجموعة الأولى من الدوري الليبي، ويتواجد في المركز الثاني برصيد 13 نقطه من 5 مباريات بفارق نقطتين عن الأخضر المتصدر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك