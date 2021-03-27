النصر يلاقي الأهلي طرابلس وديًا في ختام معسكره التحضيري

أخبار ليبيا 24 – رياضة

يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته اليومية بمعسكره المحلي في مدينة مصراتة .

وقال إداري فريق النصر مروان البركي إن الفريق خاض مباراتين وديتين تعادل في الأولى أمام الشموع بثلاثة أهداف لمثلها، وخسر أمس أمام السويحلي بهدف دون مقابل .

البركي تابع – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – سنلاقي الأهلي طرابلس في ختام المعسكر التحضيري، ومن ثم ستكون العودة إلى بنغازي .

وأشار إداري النصر إلى أن المعسكر كان ناجحا والمباريات جيدة .

وعن غياب المدرب المصري محمد عودة على المعسكر ، قال البركي إن التحاليل التي أجريت له في مصر أكدت إصابته بفيروس كورونا، وتمنى البركي الشفاء للمدرب .

وينافس فريق النصر في المجموعة الأولى من الدوري الليبي، ويتواجد في المركز الثاني برصيد 13 نقطه من 5 مباريات بفارق نقطتين عن الأخضر المتصدر .