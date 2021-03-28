تعرف على التشكيلة الجديدة للاتحاد الليبي لكرة القدم

أخبار ليبيا24-خاص

أسدل الستار على التشكيلة النهائية للاتحاد الليبي لكرة القدم بعد ساعات متأخرة من ليلة البارحة بفندق دار السلام بمدينة طبرق بحضور أكثر من 110 رئيسا لنوادي الجمعية العمومية.

وبعد عدد من الجولات تم اختيار المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم على النحو التالي :

عبدالحكيم الشلماني رئيساً.

خميس آدم نائب أول

الناجي الككلي نائب ثان

وعضوية كل من نوري جموم و عادل الأوجلي وأحمد جبريل ومجدي شعيب وخالد غيث وحمد أسويكر وهاشم محمد وسعاد الشيباني.

وسوف تستمر أعمال هذا الاتحاد لمدة 4 أعوام قادمة.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد استضافت انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم عام 2016 والتي فاز بها الراحل جمال الجعفري.