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أمام مشجعيها في أمستردام.. هولندا تحقق أول انتصاراتها بتصفيات المونديال

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّلت هولندا فوزها الأول بالمجموعة السابعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بفوزها على “لاتفيا” بهدفين دون مقابل، في المباراة التي احتضنها ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وتقدّم منتخب الطواحين في الدقيقة الثانية والثلاثين عبر ستيفن برخيس، وفي الدقيقة التاسعة والستين أضاف لاعب إشبيلية لوك دي يونغ الهدف الثاني.

لتحقق هولندا أول ثلاث نقاط لها في المجموعة السابعة، لتكون في المركز الثالث ولتتأخر بثلاث نقاط عن تركيا ومونتينيغرو، وشهدت المباراة حضور خمسة آلاف متفرج وذلك ضمن دراسة مدعومة من الحكومة الهولندية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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