البرتغال تتعادل مع صربيا في تصفيات المونديال

تعادلت البرتغال بطلة أوروبا أمام مضيفتها صربيا بهدفين لمثلهما، والتي أقيمت في مدينة بيوغراد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وسجلت البرتغال أول أهداف المباراة في الدقيقة الحادية عشرة عبر مهاجم ليفربول دييغو جوتا، ليضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين، وعادت صربيا بقوة في الشوط الثاني، حيث قلصت الفارق عبر المهاجم ألكسندر ميتروفيتش ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، وعدّل فيليب كوستيتش النتيجة في الدقيقة الستين.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل النجم كرستيانو رونالدو هدفاً لكن الحكم لم يحتسبه بداعي عدم تخطي الكرة لخط المرمى، وسط اعتراضات من نجم يوفنتوس، لتتساوى صربيا والبرتغال في صدارة المجموعة بأربع نقاط، متقدمتين بنقطة واحدة عن لوكسمبورغ التي تغلبت على أيرلندا بهدف دون رد.

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