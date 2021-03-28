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اتحاد الرياضات الإلكترونية يعلن قرعة بطولة كأس ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سُحبت قرعة بطولة كأس ليبيا للرياضات الإلكترونية في نسختها الثامنة، وسط مشاركة 28 نادياً من مختلف المدن الليبية.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي بنغازي مع النصر زليتن والأولمبي، إضافة إلى الصقور في المجموعة الأولى، فيما جاءت أندية العروبة والتحدي والفتح والأنوار في المجموعة الثانية، وأوقعت القرعة أندية الأهلي طرابلس مع الترسانة والوحدة، إضافة إلى المحلة.

وجاءت المجموعة الرابعة التي ضمت أندية الاتحاد والهلال والفالوجا والشط، كما وضعت القرعة أندية المجد والتحدي حرابة والصلول، إضافة إلى أم درمان في المجموعة الخامسة من المسابقة، وأندية السويحلي ودارنس وأساريا إضافة إلى أكاديمية كينبس في المجموعة السادسة، وجاءت أندية الإصلاح وخليج سرت والمدينة إضافة إلى الوفاق في المجموعة السابعة.

وكان الاتحاد الليبي للرياضات الإلكترونية قد أجرى العديد من البطولات، وأشهر اتحاد اللعبة خلال الأيام الماضية عن القميص الرسمي للمنتخب الوطني المشارك في عدة بطولات دولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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