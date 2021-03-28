نادي دارنس يستضيف دورة تدريبية في كرة اليد

شهدت قاعة “الأنشطة الثقافية” في نادي دارنس اختتام فعاليات الدورة التدريبية التي أشرف عليها الاتحاد الليبي لكرة اليد “المنطقة الرابعة” والتي تهدف لإعداد المدربين والحكام “.

والتحق بهذه الدورة 13 متدربا في دورة التحكيم، و20 متدربا في دورة المدربين، من مختلف أندية المنطقة الشرقية، حيث شارك المتدربون باسم أندية “الكرامة جردس والكفاح تاكنس والأخضر ونسور مرتوبة ونادي دارنس والأنوار والسلاوي الأبيار والقيروان مسة والمروج ونجوم المرج ونجوم الأبيار ونجوم درنة والأفريقي”.

وحضر حفل الختام أعضاء من الاتحاد العام لكرة اليد والعديد من الشخصيات المهتمة بالشأن الرياضي وقدامى لاعبي كرة اليد.

الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية استمرت لمدة خمسة أيام، وكان تجمع المتدربين في مدرسة الشهيد فتحي الطيرة للتعليم الأساسي.

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