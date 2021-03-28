اقتراح حضور 20 ألف متفرّج في نهائي كأس إنجلترا

سيشهد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذي سيحتضنه ملعب ويمبلي في لندن حضوراً للجمهور وذلك في تجربة مرتقبة قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا .

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن النهائي الذي سيقام في 15 مايو المقبل سيشاهده قرابة 20 ألف متفرج كمقترح مبدئي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كما أن مواجهتي نصف النهائي ستكون الخطوة الأولى لتجربة حضور الجمهور داخل الملاعب بعدد يصل إلى 4 آلاف متفرج كحد أقصى.

وستكون هذه التجربة العامل الرئيس في تحديد الإجراءات الصحية والأمنية قبل عودة المشجعين للملاعب بشكل كبير قبل انطلاق كأس الأمم الأوروبية والتي ستقام في يونيو المقبل وتشهد إقامة عدة مباريات في ملعب ويمبلي الشهير .

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