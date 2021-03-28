بعد خروقات بروتوكول كورونا.. الاتحاد الإيطالي يوقف لوتيتو 7 أشهر

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو عن النشاط الرياضي 7 أشهر إضافة إلى تغريم النادي مبلغ 150 ألف يورو وذلك بعد خروقات البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا .

وذكر الاتحاد الإيطالي أن التحقيقات جاءت نتيجة إخفاء النادي إصابات بفيروس كورونا في صفوفه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وعاقب الاتحاد الإيطالي طبيب لاتسيو إيفو بولتشيني وفابيو روديا بالإيقاف لعام كامل فيما لم يعاقب النادي بخصم نقاط من رصيده في السيريا آ .

وسيستأنف نادي نسور العاصمة الإيطالية الحكم الصادر نتيجة التحقيق الصادر خلال الأيام الأخيرة في انتظار أي بيان رسمي.

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