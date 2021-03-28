اخبار الرياضة

بعد خروقات بروتوكول كورونا.. الاتحاد الإيطالي يوقف لوتيتو 7 أشهر

تم النشر منذُ 48 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو عن النشاط الرياضي 7 أشهر إضافة إلى تغريم النادي مبلغ 150 ألف يورو وذلك بعد خروقات البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا .

وذكر الاتحاد الإيطالي أن التحقيقات جاءت نتيجة إخفاء النادي إصابات بفيروس كورونا في صفوفه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وعاقب الاتحاد الإيطالي طبيب لاتسيو إيفو بولتشيني وفابيو روديا بالإيقاف لعام كامل فيما لم يعاقب النادي بخصم نقاط من رصيده في السيريا آ .

وسيستأنف نادي نسور العاصمة الإيطالية الحكم الصادر نتيجة التحقيق الصادر خلال الأيام الأخيرة في انتظار أي بيان رسمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك