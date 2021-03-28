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بلجيكا تتعثر بالتعادل أمام التشيك

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجبر منتخب التشيك ضيفه البلجيكي على التعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب إدين أرينا في العاصمة براغ ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال .

وتقدم جناح التشيك لوكاش بروفود بافتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ50، وعدل هداف بلجيكا روميلو لوكاكو النتيجة بعد 10 دقائق مستغلاً تمريرة من نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله .

وبذلك يواصل المنتخبان صدارة المجموعة الخامسة بأربع نقاط متقدمين بنقطة واحدة على منتخب بلاروسيا .

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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