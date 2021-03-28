بلجيكا تتعثر بالتعادل أمام التشيك

أجبر منتخب التشيك ضيفه البلجيكي على التعادل بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب إدين أرينا في العاصمة براغ ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال .

وتقدم جناح التشيك لوكاش بروفود بافتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ50، وعدل هداف بلجيكا روميلو لوكاكو النتيجة بعد 10 دقائق مستغلاً تمريرة من نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله .

وبذلك يواصل المنتخبان صدارة المجموعة الخامسة بأربع نقاط متقدمين بنقطة واحدة على منتخب بلاروسيا .

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