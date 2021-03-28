بالهزيمة أمام تنزانيا .. ليبيا تخسر آخر مبارياتها في التصفيات الإفريقية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر المنتخب الليبي لكرة القدم اليوم الأحد أمام تنزانيا بهدف مقابل لاشئ في آخر جولة من تصفيات التأهل لأمم إفريقيا الكاميرون 2021.

هدف تنزانيا الوحيد جاء في آخر دقيقة من زمن الشوط الأول عبر مهاجم الوداد البيضاوي سيمون موسوفا .

وبهذه النتيجة رفعت تنزانيا رصيدها إلى 7 نقاط لتحل ثالثا في ترتيب المجموعة العاشرة، فيما توقف رصيد ليبيا عند 3 نقاط في قاع المجموعة .

وضاعت كل آمال ليبيا في التأهل للكان عقب تلقيها خسارة كبيرة الخميس الماضي أمام تونس بخمسة أهداف مقابل هدفين .