اخبار الرياضة

سلة الأهلي طرابلس تتصدر سداسي البطولة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تصدر فريق كرة السلة بنادي الأهلي طرابلس ذهاب الدوري السداسي، لبطولة ليبيا للعبة عقب تفوقه أمس السبت على المروج أحد أبرز المرشحين للقب .

وجاء فوز الأهلي طرابلس على المروج بنتيجة 91/ 61 بالقاعة الكبرى بطرابلس ليلحق بأبناء المرج أول خسارة في النهائيات .

وكان الاتحاد قد حقق الانتصار على اليرموك 61/ 48، نجح النصر في التفوق على منافسة التقليدي الأهلي بنغازي 71 / 47 .

وقفز للأهلي طرابلس للصدارة برصيد بثمان  نقاط، وحل المروج ثانيًا بسبع نقاط، فيما جاء النصر والأهلي بنغازي ثالثًا بست نقاط لكل منهما، وخامسًا الاتحاد بخمس نقاط، واليرموك أربع نقاط .

وتختتم مرحلة ذهاب الدور السداسي اليوم الأحد حين يلتقي الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة اليرموك والمروج، وأخيرا يلتقي الاتحاد والنصر .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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