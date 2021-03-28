سلة الأهلي طرابلس تتصدر سداسي البطولة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تصدر فريق كرة السلة بنادي الأهلي طرابلس ذهاب الدوري السداسي، لبطولة ليبيا للعبة عقب تفوقه أمس السبت على المروج أحد أبرز المرشحين للقب .

وجاء فوز الأهلي طرابلس على المروج بنتيجة 91/ 61 بالقاعة الكبرى بطرابلس ليلحق بأبناء المرج أول خسارة في النهائيات .

وكان الاتحاد قد حقق الانتصار على اليرموك 61/ 48، نجح النصر في التفوق على منافسة التقليدي الأهلي بنغازي 71 / 47 .

وقفز للأهلي طرابلس للصدارة برصيد بثمان نقاط، وحل المروج ثانيًا بسبع نقاط، فيما جاء النصر والأهلي بنغازي ثالثًا بست نقاط لكل منهما، وخامسًا الاتحاد بخمس نقاط، واليرموك أربع نقاط .

وتختتم مرحلة ذهاب الدور السداسي اليوم الأحد حين يلتقي الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة اليرموك والمروج، وأخيرا يلتقي الاتحاد والنصر .