” خبرة  التركي ” و ” الشكماك ”  يقودان النصر للفوز على الأهلي بنغازي

طرابلس 28 مارس 2021 (وال)- استطاع فريق النصر من التغلب على غريمه التقليدي الأهلي بنغازي بفارق (24) نقطة، بواقع (71) مقابل (47) نقطة، ضمن حساب في أولى مباريات اليوم الرابع من المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت بقاعة طرابلس الكبرى.

هذه المواجهة توسطها طاقم تحكيم متكون من هيثم الساروي، وأيمن عبد الله حكمًا ثانيًا، ومحمد سالم حكمًا ثالثًا، كانت فيها الأفضلية نسبية لفريق النصر الذي نجح في توسيع الفارق مبكراً، لاسيما وأن اللقاء تبادل فيه الفريقان التفوق على مستوى أشواط المباراة، ولكم الأرباع في سطور:

الفترة الأولى : انتهت لصالح النصر بفارق (6) نقاط، بنتيجة ( 17) مقابل (11 ) نقطة.

الفترة الثالث : انتهت لصالح النصر بنتيجة ( 21 دون رد )، لتكون نتيجة الشوط الأول نصراوية بنتيجة ( 38) مقابل (11 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح الأهلي بفارق سلة وحيدة ، بواقع ( 16) مقابل (14 ) نقطة.

الفترة الرابعة والأخيرة : انتهت أيضًا لصالح الأهلي بفارق نصف سلة، بواقع (20) مقابل (19) نقطة.

لتكون المحصلة النهائية للشوط الثاني، أهلاوية بنتيجة ( 36) مقابل (33 ) نقطة، فيما انتهت المباراة بتفوق النصر بنتيجة ( 71) مقابل (47 ) نقطة.

هذا وتميز في هذا اللقاء لاعبا النصر عبد الرازق التركي ويحي الشكماك، حيث نجح الأول في تسجيل (10) نقاط في زمن (34:24 )، وعمل ( 21 ) متابعة ، وعدد(7) تمريرات حاسمة “أسيست ” إضافة إلى عدد (3) كرات بطريقة بلاك شوت، فيما استطاع زميلة “الشكماك” من تسجيل أعلى عدد من النقاط في اللقاء واصلا إلى (14) نقطة في زمن (25:00)، وعمل (5) متابعات، وعدد ( 3 ) تمريرات حاسمة، وعدد (1) قطع الكرة “ستيل “، وعدد (1) بلاك شوت. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

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