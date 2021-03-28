سلة الاتحاد تتخطى اليرموك بفارق (13) نقطة

طرابلس 28 مارس 2021 (وال)- استطاع فريق الاتحاد تخطي اليرموك بفارق ( 13) نقطة، بواقع ( 61 ) مقابل ( 48 ) نقطة، ضمن حساب ثاني مباريات اليوم الرابع من المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية.

هذه المواجهة التي جرت مساء السبت، أدارها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري حكمًا أولا، وخالد أحنيش حكمًا ثانيًا، فيما أسندت مهمة الحكم الثالث للحكم محمد بن صريتي، ودخل الفريقين اللقاء كل منهما يأمل في تحقيق أول انتصار له بنهائيات السلة لهذا العام.

فلكم نتائج الفترات على النحو التالي :

الفترة الأولى : انتهت لصالح الاتحاد بفارق (15) نقطة، بواقع ( 21 ) مقابل ( 6 ) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح الاتحاد بفارق سلة وحيدة، بواقع (10) مقابل (8) نقاط.

الفترة الثالث : انتهت بالتعادل بين الفريقين، بواقع ( 9) مقابل (9 ) نقاط.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح اليرموك بفارق سلتين، بواقع ( 25 ) مقابل ( 21 ) نقطة.

هذا وقد جلس على طاولة التحكيم خماسي متكون من فتحي حسونة مسجلا، وأمير حمودة مسجل إلكتروني، وسالم التكمال، ميقاتي، وبشير مخزوم ميقاتي 24 ثانية، وعلى بالقاسم مراقبًا فنيًا للقاء. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

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