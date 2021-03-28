الأهلي طرابلس يتفوق على المروج ويُواصل عروضه القوية

طرابلس 28 مارس 2021 (وال)- يُواصل فريق الأهلي طرابلس عروضه القوية، محققًا فوزه الرابع تواليًا في دوري التتويج بعد تغلبه على المروج بفارق (30) نقطة، ضمن حساب ثالث مباريات اليوم الرابع من المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى. للألعاب الرياضية.

المباراة التي أقيمت مساء السبت، أدارها ثلاثي تحكيمي تكون من عبد الحميد الحمري حكمًا أولا، وإبراهيم عبد الله حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى جلال الورفلي حكمًا ثالثًا، شهد إثارة وتشويق منذ بدايتها، وتبادل فيها الفريقين الهجمات لكن بعد مرور الوقت أصبحت السيطرة الميدانية للأهلي طرابلس.

فلكم فترات اللقاء في سطور :

الفترة الأول :انتهت بالتعادل بين الفريقين ( 14) مقابل (14 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح الأهلي بفارق (14) نقطة، بنتيجة (27) مقابل (13 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح الأهلي أيضًا بفارق (8) نقاط، بنتيجة (25) مقابل (17 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح الأهلي بفارق (8) نقاط، بواقع ( 25) مقابل (17 ) نقطة.

هذا وقد برز في هذا اللقاء ثلاثي الأهلي طرابلس والمتكون من الأمريكي دواين جاكسون، واللاعب نسيم بدروش، بالإضافة إلى محمد الساعدي، حيث نجح الأمريكي جاكسون من تسجيل (21 ) نقطة في زمن (37:54) وعمل ( 15 ) متابعة وعدد (4 ) تمريرات حاسمة.

يليه اللاعب نسيم بدروش الذي سجل أعلى عدد من النقاط برصيد (25) نقطة في زمن (35:59)، وعمل عدد (2) متابعات، وعدد (7) تمريرات حاسمة، وعدد (3) قطع للكرة ” ستيل “، فيما سجل اللاعب محمد الساعدي، (21 ) نقطة، في زمن (37:41) وعمل عدد (13) متابعة، وعدد (4) تمريرات حاسمة، وعدد (5) قطع الكرة ” ستيل “، إضافة إلى تسجيله عدد (4) ثلاثيات من أصل (7) محاولات. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

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