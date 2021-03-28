بنغازي| انطلاق بطولة “أبطال مدن ليبيا”لبناء الأجسام

بنغازي 28 مارس 2021 (وال)- كشف رئيس الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالمنطقة الشرقية محمد الوسيع، عن موعد انطلاق بطولة “أبطال مدن ليبيا” في الثامن من أبريل المقبل بمجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي.

وقال الوسيع إن البطولة التي يشارك فيها أبطال من كافة مدن ليبيا، وستبدأ التسجيل المشاركين بداية من 28 مارس ولمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن في يوم 7 أبريل ستبدأ موعد قياس الوزن والطول بداية من الساعة 12 ظهرًا وحتى 6 مساء في صالة نادي أبطال ليبيا” صالة أبطال الوسيع” بمنطقة سيدي يونس.

وأوضح الوسيع أنه فيما يخص التسجل سيكون عن طريق مشرف ومنظم البطولة السيد المهدي الفيتوري، كما سيسمح بمشاركة في البطولة من جميع الجنسيات المتواجدة داخل ليبيا، إلى جانب جوائز عينية سيتم تقديمها للفائزين. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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