خاص| انتخاب رئاسة مجلس الإدارة والجمعية العمومية بنادي بنغازي للرماية

بنغازي 28 مارس 2021 (وال)- شهدت قاعة المرحوم إبراهيم الجمل بمجمع سليمان الضراط اليوم الأحد، انتخابات لاختيار رئاسة مجلس الإدارة والجمعية العمومية بنادي بنغازي للرماية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية، إنه تم تقديم قائمة واحدة للانتخابات، وتم التصويت عليها بالإجماع بعد اكتمال النصاب بعدد 35 صوتًا من أصل 71 صوتًا.

وأضاف المراسل أن القائمة احتوت على الأسماء الآتية:

وأشار المراسل إلى أن أسماء المرشحة لرئاسة الجمعية العمومية هي:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال