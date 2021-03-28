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خاص| انتخاب رئاسة مجلس الإدارة والجمعية العمومية بنادي بنغازي للرماية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 28 مارس 2021 (وال)- شهدت قاعة المرحوم إبراهيم الجمل بمجمع سليمان الضراط اليوم الأحد، انتخابات لاختيار رئاسة مجلس الإدارة والجمعية العمومية بنادي بنغازي للرماية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية، إنه تم تقديم قائمة واحدة للانتخابات، وتم التصويت عليها بالإجماع بعد اكتمال النصاب بعدد 35 صوتًا من أصل 71 صوتًا.

وأضاف المراسل أن القائمة احتوت على الأسماء الآتية:

وأشار المراسل إلى أن أسماء المرشحة لرئاسة الجمعية العمومية هي:

 

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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