الاتحاد الليبي للكاراتيه يتلقى دعوة للمشاركة في دورة تدريبية ينظمه الإتحاد البحر المتوسط للكاراتيه

بنغازي 28 مارس 2021 (وال)- أعلن رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض، عن تلقي دعوة للمشاركة في دورة تدريبية ينظمه الإتحاد البحر المتوسط للكاراتيه عبر الإنترنت.

وذكر الاتحاد الليبي للكاراتيه – عبر صفحته في فيسبوك – أن الندوة ستنظم عبر الإنترنت يشرف عليه الخبير الدولي للكاراتيه أنطوينو أوليفيا والتي ستنطلق في الثالث من شهر أبريل المقبل برعاية الاتحاد الدولي للكاراتيه.

ووجه رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض، دعوة لكافة الاتحادات الفرعية للمشاركة عبر التسجيل عن طريق التواصل مع رئيس لجنة المدربين السيد عماد علي مسعود للمنطقة الغربية، والسيد شعيب غريبيال بالمنطقة الشرقية في مدة أقصاه 3 أيام. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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