سلة الأهلي طرابلس تحقيق فوزها الخامس تواليًا

طرابلس 28 مارس 2021 (وال)- واصلت سلة الأهلي طرابلس سلسلة نتائجه الإيجابية ، عقب تفوقها على الأهلي بنغازي بفارق ( 18) نقطة، بواقع ( 87 ) مقابل (69 ) نقطة، في أولى مباريات اليوم الأخير من المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى.

هذه المباراة أقيمت مساء اليوم الأحد توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكمًا أولا، وأيمن عبد الله حكمًا ثانيًا، إضافة إلى محمد بن صريتي حكمًا ثالثًا، حيث دخل الأهلي طرابلس متسلحًا بانتصاراته الأربعة المتتالية، طامحًا في تحقيق فوز الخامس على التوالي، فيما سعى الأهلي بنغازي إيقافه والبقاء في المنافسة على لقب الدوري.

نتائج الفترات

الفترة الأولى: انتهت لصالح الأهلي طرابلس بفارق (11) نقطة، بنتيجة ( 25 ) مقابل (14 ) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح الأهلي طرابلس بفارق (7) نقاط، بنتيجة ( 19) مقابل (12 ) نقطة.

الفترة الثالثة: انتهت لصالح الأهلي طرابلس بفارق سلة وحيدة، بنتيجة (21) مقابل (19 ) نقطة.

الفترة الرابعة: انتهت لصالح الأهلي بنغازي بفارق سلة وحيدة، بنتيجة ( 24) مقابل (22 ) نقطة.

هذا وتميز في هذا اللقاء من ناحية تسجيل النقاط، لاعب الأهلي بنغازي سفيان الشويهدي مسجلا ( 22 ) نقطة، وعمل عدد ( 11 ) متابعة، يليه زميلة في الفريق إسماعيل الجهمي مسجلا ( 19 ) نقطة وعمل ( 10 ) نقاط.

فيما برز من جانب الأهلي طرابلس لاعب محمد الساعدي، مسجلا (19 ) نقطة، وعمل ( 13 ) متابعة، وعدد ( 7 ) تمريرات حاسمة، إضافة إلى عدد ( 5 ) قطع للكرة “ستيل”، بالإضافة إلى الأمريكي دواين جاكسون والذي سجل ( 18 ) نقطة، ونجح في عدد ( 10 ) نقاط. (وال- طرابلس) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال