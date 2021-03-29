خاص| مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي يكشف لــ”وال” عن روزنامة عام 2021

بنغازي 29 مارس 2021 (وال)- كشف مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، عن برنامج المكتب لسنة 2021، والانطلاقة ستكون بداية شهر رمضان بإقامة دورة تدريبية مجانية للأطفال في اللغة الإنجليزية من السن 10 – 15 سنة.

وأضاف نجم – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن البرنامج سيتخلل أيضًا دورة تدريبية لشريحة الشباب في أحد المجالات المهنية مثل التبريد والتكييف والكهرباء والحلاقة بعد الاتفاق.

وأشار نجم إلى أن للفتيات سيكون لهن دور أيضًا بإقامة دورات تدريبية في مجال الحياكة والتطريز ومجال الحلويات.

وكشف نجم عن مفاجئة باستجلاب بروفيسور من جمهورية مصر العربية في مجال علم النفس الرياضي، وإقامة دورة تدريبية في مدينة بنغازي لأول مرة في ليبيا.

وأوضح نجم أنه رغم قلة الإمكانيات وعدم وجود مقر أساسي لمكتب الشباب والرياضة بنغازي، لإجراءات الإدارية والموظفين أو انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية، إلا أن المكتب يعمل بأقصى جهد وبمجهودات ذاتية دون الحصول على أي مبلغ مالي من أي جهة كانت عامة أو خاصة.

وطالب نجم وزارتي الشباب والرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، بأن ترى بعين الاعتبار مكتب الشباب والرياضة بنغازي، لأنه إذا انتعشت الرياضة في مدينة بنغازي ستنتعش جميع المدن والمناطق التي من حولها، بحسب تعبيره. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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