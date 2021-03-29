الأهلي طرابلس يعرض مليون دولار لضم هداف الدوري المصري

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كشف مدرب سموحة المصري، أحمد سامي، أن نادي أهلي طرابلس قدم عرضا للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق على سبيل الإعارة بمبلغ قيمته مليون دولار لفترة 4 أشهر

وأكد سامي لوسائل إعلام مصرية أن ” إدارة الأهلي طرابلس أمهلتنا 10 أيام للحصول على رد نهائي بشأن الصفقة”.

وأوضح مدرب سموحه أنه لم يحسم القرار حتى الآن بشأن رحيل أو بقاء اللاعب، مشيرا بأنه يتم دراسة العرض من خلال مصلحة اللاعب والنادي.

وعن قيمة العرض قال، “العرض المقدم مليون دولار مقابل إعارة اللاعب لمدة 4 أشهر عرض كبير، لكن المشكلة تتمحور في صعوبة تعويض رحيل حسام حسن”.

يذكر أن المهاجم حسام حسن البالغ من العمر 27 عاماً يتصدر قائمة الهدافين بالدوري المصري حتى الآن برصيد 8 أهداف.