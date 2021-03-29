طاقم تحكيم دولي سوداني لمباراة الأهلي بنغازي وبيراتس أولارند

أسندت لجنة الحكام بالكاف مهمة إدارة مباراة الأهلي بنغازي ومستضيفه فريق بيراتس أولارند الجنوب أفريقي في كأس الكنفدرالية الإفريقية ،لطاقم تحكيم دولي من السودان.

يتوسط اللقاء الحكم الدولي محمود على محمود إسماعيل بمساعدة مساعد أول الدولي محمد عبد الله إبراهيم ومساعد ثان الدولي عمر حميد محمد وحكم رابع الصديق محمد محمود.

وسيراقب المباراة مراقب من تونس وهو ياسين هاروش والمراقب الأمني المصري أحمد زكريا والنيجيرى لوال إبراهيم المنسق العام للمباراة والسيد بارا لاسين من بوركينافاسو، مقيم المباراة فنيا والدكتور عصام الدناع من ليبيا المراقب والمسؤول الصحي الخاص بالمباراة.

يذكر أن مباراة الأهلي بنغازي وضيفه فريق بيراتس أولارند الجنوب أفريقي ستقام بملعب شهداء بنينا الدولي بنغازي يوم الأحد القادم ضمن ذهاب الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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