“سلة الأهلي طرابلس” تُنهي المرحلة الأولى بالعلامة الكاملة

اختتمت في طرابلس، مُنافسات المرحلة الأولى من نهائيات دوري كرة السلة في القاعة الكبرى، وكانت الكفّة لصالح فريق الأهلي طرابلس، الذي حقّق الفوز في جميع مبارياته بالعلامة الكاملة.

اليوم الأخير من المنافسات؛ شهد تفوّق الأهلي طرابلس على حساب الأهلي بنغازي بـ 89 نقطة مقابل 69، ونجح المروج في تجاوز اليرموك بـ 71 نقطة مقابل 64، أما في المباراة الأخيرة؛ فقد نجح الاتحاد في تجاوز النصر بـ 60 نقطة مقابل 56.

الفرق؛ ستتجه اليوم إلى بنغازي لخوض المرحلة الثانية والنهائية، ويبدو الأهلي طرابلس في طريقه لتحقيق اللقب حيث فقد بطل النسخة الماضية النصر فرصته في المنافسة بخسارته في ثلاث مباريات، بينما ينطلق المروج للتمسّك بأمله في التتويج باللقب من خلال تحقيق الفوز في جميع مبارياته القادمة.

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