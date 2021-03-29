اخبار الرياضة

بالتعاون مع شركة أميركية.. صبراتة تستضيف دورة في الطب الرياضي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظّمت شركة “الدقة الصحية” لاستيراد الأجهزة ومعدات العظام والمستلزمات الطبية بالتعاون مع شركة أمريكية، ورشة عمل بعنوان “الطب الرياضي”.

الدورة؛ شهدت مشاركة حوالي 30 طبيبًا من جميع مناطق ليبيا في تخصص “العظام والمفاصل”، وبحضور رئيس شركة “الدقة”.

وكان الهدف من هذه الدورة؛ الرفع من مستوى أطباء العظام والمفاصل في الطب الرياضي، حيث أقيمت هذه الدورة لمدة يومين متتاليين، بمركز التليل السياحي.

وتُساهم مثل هذه الدورات في تطوير جانب الطب الرياضي في ليبيا، خاصةً مع عودة المنافسات الرياضية في الآونة الأخيرة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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