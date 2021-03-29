أكاديمية “سكيلز” في طرابلس تُنظّم دورة تدريبية للمدربين

أنهت أكاديمية “سكيلز” لتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم الدورة التدريبية للمدربين في العاصمة طرابلس، بحضور المحاضر الدولي الإسباني كيلكو لوبيز.

واستمرت الدورة لأربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية، وبحضور 30 متدربًا، من بينهم لاعبون سابقون.

وتضمنت الدورة، كيفية التعامل مع الناشئين وتدريبهم، وغيرها من التفاصيل للارتقاء بالفئات السنية في ليبيا.

وأكد لاعب المنتخب الوطني والاتحاد السابق، عبد الناصر صليل، في تصريحات خاصة لـ”218″ أن هذه الدورة ساهمت كثيرًا في الرفع من كفاءة المدربين الليبيين.

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