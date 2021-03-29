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أكاديمية “سكيلز” في طرابلس تُنظّم دورة تدريبية للمدربين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت أكاديمية “سكيلز” لتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم الدورة التدريبية للمدربين في العاصمة طرابلس، بحضور المحاضر الدولي الإسباني كيلكو لوبيز.

واستمرت الدورة لأربعة أيام على فترتين صباحية ومسائية، وبحضور 30 متدربًا، من بينهم لاعبون سابقون.

وتضمنت الدورة، كيفية التعامل مع الناشئين وتدريبهم، وغيرها من التفاصيل للارتقاء بالفئات السنية في ليبيا.

وأكد لاعب المنتخب الوطني والاتحاد السابق، عبد الناصر صليل، في تصريحات خاصة لـ”218″ أن هذه الدورة ساهمت كثيرًا في الرفع من كفاءة المدربين الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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