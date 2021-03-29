“”صقور الجديان” تُحلّق إلى “الكان”

انضمّ منتخب السودان إلى ركب المتأهلين إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون، بعد فوزه على جنوب أفريقيا، بهدفيْن على ملعب الهلال في أم درمان.

وافتتح السودان التسجيل في الدقيقة الخامسة برأسية سيف تيري، وعزّز محمد عبر الرحمن النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 32، بعد مجهود فردي رائع؛ لتنتهي المباراة بتفوق “صقور الجديان” التي ضمنت التأهل إلى العرس الأفريقي، بعد غياب دام عشرة أعوام.

ورفع السودان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الثالثة من التصفيات، بفارق نقطة واحدة عن غانا المتصدّرة.

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