ألمانيا تُحقّق فوزها الثاني.. وإسبانيا تتغلّب بصعوبةٍ على جورجيا

تقرير 218

حقّقت ألمانيا انتصارها الثاني ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بفوزها على مضيفتها رومانيا، بهدف دون ردّ، في بوخارست.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 16 عن طريق نجم بايرن ميونيخ سيرجي غنابري، ليرفع المانشافت رصيده إلى ست نقاط، في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن رومانيا التي تراجعت إلى المركز الرابع.

من جهتها، تغلّبت إسبانيا بصعوبةٍ خارج أرضها على جورجيا، بهدفيْن مقابل هدف، في الجولة الثانية من التصفيات.

وافتتحت جورجيا التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق كفاراتسخليا، وعدّل منتخب لاروخا النتيجة عن طريق لاعب مانشستر سيتي فيران توريس في الدقيقة الـ 56.

وسجل داني أولمو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء؛ لترفع إسبانيا رصيدها إلى أربع نقاط، في صدارة المجموعة، فيما توقفت جورجيا في المركز الأخير دون نقاط.

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