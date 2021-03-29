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إيطاليا تعبر بلغاريا.. وتتصدّر مجموعتها في تصفيات المونديال

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت إيطاليا عروضها القوّية في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، بعدما حقّقت فوزها الثاني على التوالي، بتغلبها على بلغاريا، بثنائية دون ردّ، في العاصمة صوفيا.

وسجّل أندريا بيلوتي الهدف الأول للأزوري في الدقيقة الـ 43 من علامة الجزاء، وضاعف لاعب الوسط مانويل لوكاتيللي النتيجة في الدقيقة الـ 83 بتسديدة في الزاوية اليسرى؛ ليرفع السكوادرا أتزورا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة فيما لاتزال بلغاريا تبحث عن فوزها الأول.

وحافظت إيطاليا على سجلها الخالي من الخسارة للمباراة الـ 24 على التوالي دون أي خسارة، منذ 2018، بقيادة مدربها روبيرتو مانشيني.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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