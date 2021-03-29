إيطاليا تعبر بلغاريا.. وتتصدّر مجموعتها في تصفيات المونديال

واصلت إيطاليا عروضها القوّية في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، بعدما حقّقت فوزها الثاني على التوالي، بتغلبها على بلغاريا، بثنائية دون ردّ، في العاصمة صوفيا.

وسجّل أندريا بيلوتي الهدف الأول للأزوري في الدقيقة الـ 43 من علامة الجزاء، وضاعف لاعب الوسط مانويل لوكاتيللي النتيجة في الدقيقة الـ 83 بتسديدة في الزاوية اليسرى؛ ليرفع السكوادرا أتزورا رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة فيما لاتزال بلغاريا تبحث عن فوزها الأول.

وحافظت إيطاليا على سجلها الخالي من الخسارة للمباراة الـ 24 على التوالي دون أي خسارة، منذ 2018، بقيادة مدربها روبيرتو مانشيني.

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