مانشيني يكتب التاريخ.. ويواصل الأرقام الاستثنائية

تقرير| 218

يواصل منتخب إيطاليا تسجيل الأرقام القياسية وكتابة اسمه كأفضل المنتخبات في أوروبا بعد الهزة الكبيرة التي طالته بعدم التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

يحقق الأتزوري الانتصار تلو الآخر والسبب الرئيسي يعود إلى قيادة المدرب روبيرتو مانشيني الذي استلم مهام تدريب السكوادرا أتزورا في مايو 2018، ويقوم مشروعه على جمع الشباب من أغلب أندية الكالتشيو، يتقدمهم الحارس جيانلويجي دوناروما ونيكولو باريلا ومانويل لوكاتيلي إضافة إلى فيدريكو كييزا ودومينيكو بيراردي إضافة إلى تشيرو إيموبيلي وأندريا بيلوتي.

وحقق مانشيني منذ قيادة إيطاليا أعلى نسبة انتصارات في مسيرته التدريبية حيث بلغت 66.67% من إجمالي مبارياته متفوقا على حقبته مع إنتر ميلانو والتي كانت 61.95% من مجموع مبارياته، الفوز على بلغاريا قاد الأتزوري للفوز 19 بقيادة مانشيني مع 5 تعادلات، وهو رقم من الصعب تحقيقه في الوقت الراهن مقارنة بالمنافسة القوية لكل منتخبات أوروبا.

وقد تكون سلسلة النتائج الإيجابية الأطول في الجولة المقبلة في حال فوزه على ليتوانيا في الجولة الثانية وحينها سيعادل رقم المدرب التاريخي مارسيلو ليبي من الفترة في ألفين وأربعة حتى ألفين وستة عندما توجوا بالمونديال .

يكتب صاحب الـ56 عاما التاريخ بألوان الأزرق الأبرز في أوروبا والطريق إلى مونديال 2022 قد لا يشهد أي صعوبات تذكر كما واجهه منتخب المدرب جامبييرو فينتورا، فهل يواصل مانشيني وإيطاليا مشوارهما الناجح سويا؟

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