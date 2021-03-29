دوري التتويج الليبي .. سلة المروج تنهي المرحلة الأولى بالفوز على اليرموك

طرابلس 29 مارس 2021 (وال) أنهى فريق المروج لكرة السلة لقاءات المرحلة الأولى من دوري التتويج لكرة السلة بالفوز على نظيره اليرموك بفارق (7) نقاط، وبواقع (71) مقابل (64) نقطة، وذلك لحساب ثاني مباريات اليوم الأخير من نهائيات ليبيا لكرة السلة، في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة طرابلس الكبرى.

المباراة التي جرت – أمس الأحد – قادها ثلاثة حكام تقدمهم الحكم ( إبراهيم عبد الله ) حكماً أولاً، و ( جلال الورفلي ) حكماًَ ثانياً، و ( وليد شيهوب ) حكماً ثالثاً، جاءت سريعة منذ انطلاقتها، ولم يترك أحد فرصة في الهروب وتوسيع نتيجة اللقاء، لتكون نتائج الأرباع على النحو التالي : الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة المروج بفارق (3) نقاط، وبواقع ( 13 مقابل 10 ) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة اليرموك بفارق نصف سلة، وبواقع ( 15 مقابل 14 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة المروج بفارق (3) نقاط، وبواقع ( 23 مقابل 20 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة المروج بفارق سلة وحيدة،( 21 مقابل 19 ) نقطة.(وال ـ طرابلس) س إ

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