بفارق سلتين .. النصر يفقد لقاءه أمام الاتحاد

طرابلس 29 مارس 2021 (وال) فقد فريق النصر الأول لكرة السلة مباراته الأخيرة في المرحلة الأولى من دوري التتويج الليبي لكرة السلة أمام الاتحاد بفارق سلتين ، وبواقع ( 60 مقابل 56 ) نقطة،وذلك في آخر مباريات اليوم الأخير من المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة.

المباراة التي جرت – أمس الأحد – بقاعة طرابلس الكبرى توسطها ثلاثي تحكيمي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و (خالد إحنيش) حكماً ثانياً، و ( عمر شوشان ) حكماً ثالثاً .

جاءت المباراة مثيرة وسريعة بين لاعبي الفريقين ، ولم تحدد ملامح الفائز إلا في الثواني الأخيرة.

لكم نتائج الفترات في سطور :

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النصر بفارق (7)نقاط، وبواقع ( 14 مقابل 7 ) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة الاتحاد بفارق (7) نقاط، وبواقع ( 16 مقابل 9 ) نقاط.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة الاتحاد بفارق (12) نقطة، وبواقع ( 22 مقابل 10 ) نقاط.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة النصر بفارق (8) نقاط، وبواقع ( 23 مقابل 15 ) نقاط.(وال ـ طرابلس) س إ / ك و

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