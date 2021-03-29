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بفارق سلتين .. النصر يفقد لقاءه أمام الاتحاد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 طرابلس 29 مارس 2021 (وال) فقد فريق النصر الأول لكرة السلة مباراته الأخيرة في المرحلة الأولى من دوري التتويج الليبي لكرة السلة أمام الاتحاد بفارق سلتين ، وبواقع ( 60 مقابل 56 ) نقطة،وذلك في آخر مباريات اليوم الأخير من المرحلة الأولى من نهائيات ليبيا لكرة السلة.

المباراة التي جرت – أمس الأحد – بقاعة طرابلس الكبرى توسطها ثلاثي تحكيمي ( هيثم الساروي ) حكماً أولاً، و (خالد إحنيش) حكماً ثانياً، و ( عمر شوشان ) حكماً ثالثاً .

جاءت المباراة مثيرة وسريعة بين لاعبي الفريقين ، ولم تحدد ملامح الفائز إلا في الثواني الأخيرة.

لكم نتائج الفترات في سطور :

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النصر بفارق (7)نقاط، وبواقع ( 14 مقابل 7 ) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة الاتحاد بفارق (7) نقاط، وبواقع ( 16 مقابل 9 ) نقاط.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة الاتحاد بفارق (12) نقطة، وبواقع ( 22 مقابل 10 ) نقاط.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة النصر بفارق (8) نقاط، وبواقع ( 23 مقابل 15 ) نقاط.(وال ـ طرابلس) س إ / ك و

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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