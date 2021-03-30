رسميا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل نجمه أغويرو

أعلن نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، رحيل نجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن الفريق بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده.

ونشر مانشستر سيتي بيانا، عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه أن أغويرو لن يجدد تعاقده.

وقال خلدون المبارك، رئيس النادي، عن أغويرو: “مساهماته على مدار عشر سنوات مع الفريق، لا يمكن أن تحصى.. أسطورته ستظل محفورة بشكل لا يمحى من ذكريات كل محب للنادي، وكل محب لكرة القدم”.

وأضاف: “هذه ليست كلمات وداع، فهناك الكثير لتحقيقه في الوقت المتبقي لسيرجيو معنا، ونتطلع لإسهامه في التحديات التي تنتظرنا”.

وأتم: “يسعدني أن أعلن أننا سوف نفوض نحاتا، لإنشاء تمثال لسيرخيو في ملعب الاتحاد، جنبا إلى جنب مع تمثالين قيد الإنشاء، لفينسنت كومباني ودافيد سيلفا، ونتطلع إلى فرصة لتوديع سيرجيو في نهاية الموسم”.

يذكر أن سيرخيو أغويرو (32 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2011، قادما من أتليتكو مدريد، وتمكن من تسجيل 257 هدفا، إضافة إلى 73 تمريرة حاسمة، خلال 384 مباراة مع الفريق الإنجليزي.