“السيتي” يُعلن رحيل مهاجمه “أغويرو” بنهاية الموسم

أعلن نادي “مانشستر سيتي” أن رحيل مهاجم الفريق الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، سيكون في الميركاتو الصيفي، الذي سينطلق في يونيو المقبل.

ويبدو أن المهاجم الأرجنتيني بات أقرب من أي وقت مضى للانضمام لبرشلونة الذي لا يزال يبحث عن مهاجم يعوّض رحيل لويس سواريز ،خاصةً أن هناك علاقة قوية تربط بين نجم البلوغرانا، ليونيل ميسي، ومواطنه أغويرو.

وقال خلدون مبارك رئيس مانشستر سيتي، إن السنوات العشر التي قضاها “أغويرو” في النادي لن تُنسى، وأكد أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه قبل الرحيل هذا الصيف، كما أضاف أنه سيتم إنشاء تمثال لـ”أغويرو” في ملعب الاتحاد لتكريمه.

وكان النجم الأرجنتيني قد انضم إلى “السيتي” عام 2011 وسجل 257 هدفًا.

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