قاعة نادي الهلال تحتضن دورة تأهيل لحكام الكيك بوكسينغ

أعلنت اللجنة الفنية لرياضة الكيك بوكسينغ بالمنطقة الشرقية فتح باب التسجيل في دورة تأهيل الحكام المحلية للمستوى الثالث “سي ” والتي تقام الأسبوع المقبل بقاعة نادي الهلال بمدنية بنغازي.

البطولة التي ستتواصل لمدة سبعة أيام متتالية اشترطت فيها اللجنة ألا يكون الراغب في المشاركة مسجلاً ومقيدًا ومنتسبًا لدى أي اتحاد رياضي غير الكيك بوكسينغ وقد مارس وزاول الرياضة فعليًا.

يشار إلى أن الدورة يشرف عليها الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والمواي تاي والرياضات وبالتعاون مع اللجنة الفنية بالمنطقة الشرقية.

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