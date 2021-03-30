حارس مرمى الدولي السابق أحمد العماري يخوض تجربة في مجال الإعلام الرياضي في رمضان

بنغازي 30 مارس 2021 (وال)- يستعد حارس مرمى فريق الأهلي بنغازي والأخضر الدولي السابق أحمد العماري، للخوض تجربة جديدة في مجال الإعلام الرياضي ستكون إطلالته أولى له في الفضاء المرئي.

العماري الذي تألق في نهاية التسعينات القرن الماضي مع فريقه التحدي، الذي بدأ معه عالم النجومية الرياضية، وتحصل معه على لقب الدوري الليبي في الموسم الرياضي 1996 – 1997 بدأ منذ أيام في تصوير برنامج رياضي يحمل أسم التحدي، سيتم بثه في القنوات الليبية خلال شهر رمضان المبارك.

البرنامج من فكرة و إعداد الصحفي الرياضي عصام حسين، وهو من خمسة عشر حلقة، من إنتاج شركة الرتاج للخدمات والإنتاج الإعلامي. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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